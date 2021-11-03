Рада отправила в отставку главу Минстратегпрома Уруского
Верховная Рада приняла решение об отставке Олега Уруского с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Отставку Уруского поддержали 342 нардепа.
Справка: в середине 1990-х Уруский работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины, затем руководил управлением в аппарате СНБО. В 2000-2003 годах занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по оборонно-промышленному комплексу.
В 2005-2006 годах Уруский был первым замминистра промышленной политики в правительстве Юлии Тимошенко.
В 2014 году Уруский занимал должность заместителя гендиректора "Укроборонпрома", чуть позже - главы Государственного космического агентства, но продержался на ней менее года - в августе 2015-го его уволили. После этого занялся бизнесом.
В 2020 году он был назначен министром стратегических отраслей.
- Напомним, 1 ноября глава Минстратегпрома Олег Уруский подал заявление в аппарат Верховной Рады об увольнении по собственному желанию.
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