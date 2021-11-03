Рада отправила в отставку главу Минстратегпрома Уруского

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Отставку Уруского поддержали 342 нардепа.



Справка: в середине 1990-х Уруский работал начальником управления в Национальном космическом агентстве Украины, затем руководил управлением в аппарате СНБО. В 2000-2003 годах занимал должность первого заместителя председателя Государственной комиссии по оборонно-промышленному комплексу.

В 2005-2006 годах Уруский был первым замминистра промышленной политики в правительстве Юлии Тимошенко.

В 2014 году Уруский занимал должность заместителя гендиректора "Укроборонпрома", чуть позже - главы Государственного космического агентства, но продержался на ней менее года - в августе 2015-го его уволили. После этого занялся бизнесом.

В 2020 году он был назначен министром стратегических отраслей.