Рада отправила в отставку главу Минобороны Тарана

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Парламент поддержал увольнение с должности Тарана.

За его отставку проголосовал 341 нардеп.

Справка: Таран стал министром обороны в марте 2020 года.

С 2011 по 2014 гг. Андрей Таран был представителем Министерства обороны при Представительстве Украины при ООН.

С сентября по ноябрь 2015 года Таран работал в рабочей подгруппе по безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. Также в декабре 2015 года Таран занял должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, где проработал менее полугода - до апреля 2016 года.

Напомним, Таран подал в отставку 2 ноября. Его место может занять Алексей Резников - бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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