Рада отправила в отставку главу Минобороны Тарана
Верховная Рада проголосовала за отставку министра обороны Украины Андрея Тарана
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Парламент поддержал увольнение с должности Тарана.
За его отставку проголосовал 341 нардеп.
Справка: Таран стал министром обороны в марте 2020 года.
С 2011 по 2014 гг. Андрей Таран был представителем Министерства обороны при Представительстве Украины при ООН.
С сентября по ноябрь 2015 года Таран работал в рабочей подгруппе по безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. Также в декабре 2015 года Таран занял должность первого заместителя командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, где проработал менее полугода - до апреля 2016 года.
- Напомним, Таран подал в отставку 2 ноября. Его место может занять Алексей Резников - бывший министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
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