Рада отправила в отставку главу Министерства защиты окружающей среды Абрамовского
3 ноября Верховная Рада приняла решение об отставке Романа Абрамовского с должности главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За отставку Абрамовского проголосовали 322 народных депутата.
Абрамовский возглавлял министерство с 19 июня 2020 года. До этого он занимал должность замглавы этого министерства.
- Напомним, Роман Абрамовский написал заявление об отставке с поста министра охраны окружающей среды и природных ресурсов 19 октября.
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