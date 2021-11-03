Рада отправила в отставку главу Министерства защиты окружающей среды Абрамовского

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За отставку Абрамовского проголосовали 322 народных депутата.



Абрамовский возглавлял министерство с 19 июня 2020 года. До этого он занимал должность замглавы этого министерства.

Напомним, Роман Абрамовский написал заявление об отставке с поста министра охраны окружающей среды и природных ресурсов 19 октября.