Рада отправила Разумкова в отставку
Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова
Об этом передает Еспресо.TV.
Нардепы проголосовали за отзыв с должности председателя ВР Дмитрия Разумкова.
Решение поддержали 284 нардепа.
- Напомним, 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.
- 5 октября Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова из-за несоблюдения 4 октября требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложения "слуг народа" в расписание пленарных заседаний.
- Впоследствии, парламент назначил нардепа- "слугу" Даниила Гетманцева ответственным за проведение заседания Верховной Рады Украины об отставке Дмитрия Разумкова.
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