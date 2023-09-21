Рада отменила выводы ГАСУ, требовавшие от оборонных предприятий вернуть прибыль

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

За документ проголосовали 306 народных депутатов.

"Кабинета Министров Украины гарантировать исполнителям государственных контрактов (договоров) по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, связанных с их выполнением, а также суммы прибыли (снабженческого вознаграждения) в составе стоимости (цены) товаров, работ и услуг оборонного назначения, соответственно к условиям государственных контрактов (договоров)", – говорится в постановлении.

Таким образом, принятое парламентом, постановление №10071 обязало Кабмин гарантировать исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли. Следовательно, вопросы прибыли для всех поставщиков Минобороны окончательно урегулировали на законодательном уровне.

Инициатором внесения упомянутого постановления была волонтер, членки Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая, которая более 4 месяцев прилагала усилия по решению проблемы.

"На Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки было принято решение направлено на КМУ с требованием срочно решить вопрос. Не решили. Я была вынуждена обратиться к Давида Арахамии. И благодарю его, что с момента моего звонка до момента голосования не прошло и 2 суток. Проект моего постановления был сразу зарегистрирован с секретариатом ВРУ в день моего звонка. На следующий день очень оперативно отреагировал комитет по национальной безопасности. Особая благодарность всем 16 членам комитета, единогласно проголосовавшим за представление законопроекта в Верховную Раду. Меньше, чем за 2 суток мы наконец-то имеем результат", - написала Яровая на своей странице в фейсбук.

Предыстория

Госаудитслужба требовала от оборонных предприятий вернуть государству 2,5 млрд грн, утверждая, что в калькуляции поставщиков Минобороны должна отсутствовать прибыль как таковая. Конфликт длился несколько месяцев. Производители, профильные ассоциации и общественность жаловались, что украинские оборонные предприятия просто разоряются и в итоге производство оружия и техники будет уничтожено как отрасль, а производства остановлены.

Министерство обороны подало иск в суд, чтобы оспорить выводы ГАСУ. Однако даже официальные разъяснения Минэкономики, что поставщики Минобороны действовали в правовом поле и законная прибыль, ситуации не улучшили.

15 сентября генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас заявил о возможной атаке ДБР на военно-промышленный комплекс Украины посредством вывода Госаудитслужбы о возврате прибыли от заказов

19 сентября Государственное конструкторское бюро "Луч" обратилось с официальными письмами в органы власти с просьбой урегулировать в соответствии с законодательством выводы Госаудитслужбы , усложняющие выполнение задач разработки и производства Оружия Победы

Членкиня Антикоррупционного совета МОУ и заместитель председателя коллегиальной комиссии по тыловому обеспечению Дана Яровая назвала решение Госаудитслужбы о возврате прибыли от заказов попыткой уничтожить отечественный ВПК.

20 сентября стало известно , что главу Государственной аудиторской службы Украины Аллу Басалаеву внесли в базу "Миротворец" за "осознанные действия, направленные на снижение обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины в период действия военного положения, покушение на гарантированные Конституцией Украины права производителей и предпринимателей Украины" получать прибыль и превышение служебных полномочий.