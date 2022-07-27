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Главная политика Рада отменила ввозные пошлины на товары, которые используют для хранения зерна и масличных культур

Рада отменила ввозные пошлины на товары, которые используют для хранения зерна и масличных культур

27 июля, 2022 среда
15:46
политика таможня

Рада освободила от ввозной пошлины товары, которые используются для хранения, а также для погрузки-разгрузки зерна и масличных культур

Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 304 депутата.

"Это важный законопроект, помогающий решить проблему обеспечения надлежащего хранения сельхозпродукции", - прокомментировал Гончаренко.

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