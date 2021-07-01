Рада отменила свободную экономическую зону в оккупированном Крыму

Об этом Сообщает Еспресо.TV.



За инициативу проголосовало 328 депутатов.



"Закон отменяет режим свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией. Кроме того, Закон нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее, закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц", - говорится в сообщении на сайте Рады.

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