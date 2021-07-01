Рада отменила свободную экономическую зону в оккупированном Крыму
Верховная Рада проголосовала за законопроект об отмене свободной экономической зоны в оккупированном Крыму
Об этом Сообщает Еспресо.TV.
За инициативу проголосовало 328 депутатов.
"Закон отменяет режим свободной экономической зоны "Крым" на временно оккупированной территории Украины и устанавливает особенности экономических отношений на временно оккупированной территории с учетом ограничений, вызванных оккупацией. Кроме того, Закон нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее, закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц", - говорится в сообщении на сайте Рады.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 32.16Продажа 32.58
- Актуальное
- Важное