Рада отменила штрафы для жителей из ОРДЛО за въезд в Украину со стороны России

Об этом сообщает "Цензор.НЕТ".



В частности народные депутаты проголосовали за проект закона о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения COVID-19" о временных основания неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".



За такое решение проголосовали 292 присутствующих депутата. Перед голосованием председатель комитета ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец назвал законопроект важным документом.



"Сейчас начинается вступительная кампания. Мы хотим, чтобы наши дети, проживающие на временно оккупированной территории, вступали в украинские вузы. Именно этот шаг позволит им и их родителям, приезжая на нашу территорию, не получать дополнительные административные взыскания", - отметил он.

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