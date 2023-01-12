Рада отменила налоговые льготы для игорного бизнеса
12 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №8079 о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения
Об этом написали в телеграме народные депутаты Украины Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.
"Рада наконец-то приняла во втором чтении мой проект №8079 о запрете вхождения игорного бизнеса на упрощенную систему налогообложения", - написал Железняк.
Поддержали законопроект №8079 303 народных избранника.
"В последней редакции он вступил в силу сразу и со следующего дня весь игорный бизнес переходит на полную ставку налогообложения. Так что, ребята из ОП, не затягивайте подписание. Каждый день - это деньги в Бюджет", - подчеркнул нардеп Железняк.
Законопроектом предлагается вернуть ограничения по запрету пребывания на упрощенной системе налогообложения субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность по организации, проведению азартных игр, лотерей (кроме распространения лотерей), пари (букмекерское пари, пари тотализатора).
"Самое главное – игорный бизнес должен перейти на полную ставку налогообложения. И это очень правильное решение. Надо было это делать сразу", – прокомментировал Гончаренко.
- Кроме того, в четверг, 12 января, Верховная Рада проголосовала за выход еще из двух договоренностей со странами СНГ.
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