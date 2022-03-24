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Рада отменила налоги на импорт товаров во время войны

24 мартa, 2022 четверг
18:03
Экономика порт

Верховная Рада издала законопроект, согласно которому налоги на импорт товаров во время войны отменяются

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Верховная Рада приняла законопроект об освобождении от пошлин и НДС импорта ввозимых в Украину товаров.
Кроме того, закон освобождает от таможенных платежей транспортные средства, которые будут ввозиться гражданами.

Законопроект N7190 носит название "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по усовершенствованию законодательства на период военного положения".

Он предусматривает возможность ввоза на территорию Украины отдельных категорий товаров без предоставления на них соответствующих документов таможенным службам. Законопроект будет действовать на период военного положения.

Кроме того, он будет предусматривать освобождение от уплаты налогов на недвижимость, расположенную на территориях боевых действий и продление с трех до шести месяцев срока подачи необходимой отчетности, которая не была подана, после войны.

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