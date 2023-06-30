Рада отменила 2% единый налог для ФЛП с 1 августа

Об этом 30 июня сообщил первый заместитель главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Принятие этого законопроекта является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

Отмечается, что "За" проголосовали 239 нардепов: 179 - "Слуга народа", "ЕС" и "Батькивщина" - 0, "Платформа за жизнь и мир" - 20, "За будущее" - 4, "Голос" - 8, "Доверие" - 14, "Восстановление Украины" - 8, внефракционные - 6.

Редакция ко второму чтению предусматривает, что с 1 августа 2023 отменяется 2% единый налог.

Но, по словам Железняка, законопроект регулирует переход с 2% ЕП:

плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без представления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;

вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;

автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;

предоставить плательщикам, перешедшим в 2023 г. с 2% ЕП на общую систему, право перейти повторно в 2023 г. на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления.

Также с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг. Но есть освобождение от финансовой ответственности за нарушение РРО на прифронтовых территориях (кроме торговли подакцизными товарами).

Кроме этого, законом также предусмотрено:

"технический долг" (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;

сохранить право добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий).

предоставить возможность ФЛП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах наименования товаров (услуг) по упрощенной форме.