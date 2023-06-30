Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Рада отменила 2% единый налог для ФЛП с 1 августа

Рада отменила 2% единый налог для ФЛП с 1 августа

30 июня, 2023 пятница
16:03
Общество

Верховная Рада Украины 30 июня приняла налоговый законопроект №8401, предусматривающий отмену единого налога в 2% с 1 августа 2023 года

Об этом 30 июня сообщил первый заместитель главы комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Принятие этого законопроекта является важным условием, предусмотренным соглашением с МВФ.

Отмечается, что "За" проголосовали 239 нардепов: 179 - "Слуга народа", "ЕС" и "Батькивщина" - 0, "Платформа за жизнь и мир" - 20, "За будущее" - 4, "Голос" - 8, "Доверие" - 14, "Восстановление Украины" - 8, внефракционные - 6.

Редакция ко второму чтению предусматривает, что с 1 августа 2023 отменяется 2% единый налог.

Но, по словам Железняка, законопроект регулирует переход с 2% ЕП:

  • плательщик 2% ЕН будет иметь право подать заявление об отказе от применения 2% ЕН и указать, на какую систему налогообложения он желает перейти. Без представления такого заявления, а также если в заявлении плательщик не укажет желаемую систему, плательщик 2% ЕН будет автоматически переводиться на систему, на которой находился до избрания 2% ЕН;
  • вновь созданные субъекты хозяйствования, которые со дня государственной регистрации избрали 2% ЕН, автоматически будут считаться плательщиками ЕН третьей группы со ставкой 5%;
  • автоматическое восстановление прав и обязанностей плательщика НДС для тех субъектов, у кого регистрация плательщиком НДС была приостановлена;
  • предоставить плательщикам, перешедшим в 2023 г. с 2% ЕП на общую систему, право перейти повторно в 2023 г. на упрощенную систему по своему выбору путем подачи заявления.

Также с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг. Но есть освобождение от финансовой ответственности за нарушение РРО на прифронтовых территориях (кроме торговли подакцизными товарами).

Кроме этого, законом также предусмотрено:

  • "технический долг" (возникший с 1 апреля 2022 года по 31 июля 2023 года) не учитывать при определении возможности плательщика продолжать пребывание на упрощенной системе;
  • сохранить право добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для прифронтовых территорий (в том числе территорий возможных боевых действий).
  • предоставить возможность ФЛП-плательщикам ЕН без НДС указывать в расчетных документах наименования товаров (услуг) по упрощенной форме.
  • Верховная Рада Украины 29 мая проголосовала во втором чтении за проект, упрощающий процедуру вывода банков с рынка в условиях военного положения.
Украина
Верховная Рада
ФОП
Читайте также:
29 июня, 2023 четверг
В США определились с предоставлением Украине дальнобойных ракет ATACMS: решение за Байденом, - WSJ
29 июня, 2023 четверг
Оккупанты построили дамбу в окрестностях Токмака Запорожской области, - Bellingcat
Біньямін Нетаньягу
29 июня, 2023 четверг
Нетаньяху объяснил, почему не предоставит Украине "Железный купол" для защиты неба
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.73
    Покупка 36.73
    Продажа 37.47
  • EUR
    Покупка 40.3
    Продажа 41.23
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
30 июня
16:36
Сокращение украинского дубляжа является нарушением Конституции: Кремень о законопроекте по применению английского языка
16:31
Тайванцы отправляют Украине 48 "скорых", пожарных машин и джипов
16:28
Кабмин назначил Елену Думу главой АРМА
16:28
Оккупанты могут вскоре осуществить очередной "жест доброй воли", – Гуменюк
16:14
Враг ударил по школе в Донецкой области: погибли учительница и бухгалтер, 6 сотрудников ранены
16:09
OPINION
Война в долгую. Это марафон, а не спринт
15:43
санкции против РФ
ЕС продлил на полгода экономические санкции против России
15:40
"Войне, кажется, нет конца": Папа Римский призвал к совместным "креативным усилиям" ради справедливого мира в Украине
15:38
OPINION
Где Шойгу и Суровикин? Кто придет за головой Путина
15:34
На Хортице после обмеления Днепра нашли древнюю дубовую лодку
15:32
Суд продлил круглосуточный домашний арест митрополита Павла Лебедя. Подробности
15:14
Эксклюзив
Россияне не пускают персонал ЗАЭС к гидротехническим сооружениям, - мэр Энергодара Орлов
15:09
Pfizer
ЕС заключил соглашение с Pfizer и другими компаниями на поставку вакцин в случае будущей пандемии
15:07
Поставлял оккупантам военную технику из Сирии: СБУ объявила подозрение капитану российского судна
15:01
Эксклюзив
На Бахмутском направлении ВСУ противостоит мощная вражеская группировка в количестве до 50 тыс. военных, - Череватый
14:55
Зеленский на Ставке поручил Залужному и Наеву усилить оборону на границе с Беларусью
14:54
На Харьковщине 13-летнему мальчику оторвало пальцы руки из-за взрыва боеприпаса
14:52
Буданов: РФ с технической стороны подготовила все для техногенной катастрофы на Запорожской АЭС
14:44
В РПЦ заявили, что работают над обменом священников, против которых возбудили дела в Украине
14:25
В трех регионах Украины начался сбор озимых культур
14:22
Эксклюзив
Нужно уничтожать места производства бомб и барражирующих боеприпасов, инженеры – также важная цель, – авиаэксперт Храпчинский
14:18
США могут предоставить Украине ракеты ATACMS для увольнения Крыма, - военный эксперт Бадрак
14:06
OPINION
Рост цен на топливо усилит инфляцию
14:03
"Новый уровень жеста доброй воли": Литва в годовщину освобождения Змеиного призвала армию РФ покинуть Украину
14:03
Валерий Залужный
"Меня это не останавливает": Залужный объяснил, как ядерный шантаж РФ влияет на контрнаступление
13:58
Обновлено
Дональд Трамп
Трамп заявил, что Украина должна отдать РФ часть территорий. В ОП прокомментировали
13:57
В годовщину освобождения Змеиного в продаже доступна новая марка и коллекция мерча в честь украинских разведчиков
13:52
Обзор
Длинная рука для HIMARS и M270: ракета ATACMS, необходимая ВСУ, и новые дальности с ER GMLRS и PrSM
13:47
Обновлено
В Польше задержан хоккеист, который передавал РФ данные о критической инфраструктуре страны
13:45
"Мне не нужно 120 самолетов, хватит ограниченного количества, но без них никак", - Залужный
13:28
Залужный о вагнеровцах в Беларуси: "Наша задача – подготовиться к наихудшим и наиболее вероятным сценариям"
13:26
Омбудсмен Лубинец призвал родителей депортированных детей не ехать забирать их в РФ
13:05
Обновлено
Зеленский подписал закон о доплатах и отпусках военнослужащим
13:02
"Это не шоу, каждый метр дается кровью": Залужный отреагировал на разговоры о медленных темпах контрнаступления ВСУ
12:59
СБУ задержала пособников оккупантов, которые приводили "ураганы" и "смерчи" на Харьков
12:36
Искусство и война в проекте "Ты как?": украинцев приглашают на презентацию артбука
12:32
Партнерский материал
Шанс Бильбао: как серый и убогий промышленный город превратился в туристическую Мекку
12:27
В Минэкономики оценили прямой ущерб Украины от подрыва россиянами Каховской ГЭС
12:22
Синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких регионах в эти выходные будут грозовые дожди, а где солнечно
12:17
Обновлено
ВСУ поразили штаб и склад российских оккупантов в пригороде Бердянска
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV