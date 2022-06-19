Рада освободила военнослужащих от уплаты военного сбора
Верховная Рада 19 июня поддержала законопроект об освобождении от уплаты военного сбора военнослужащих
Об этом говорится на сайте парламента.
Следовательно, парламент на заседании 19 июня принял депутатский законопроект 7432 об освобождении военнослужащих от уплаты военного сбора, введенного в 2014 году в размере 1,5% от зарплаты.
Речь идет о военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службах внешней разведки, Госпогранслужбе, работниках МВД, Управлении госохраны, Госспецсвязи и других законных военных формирований.
Такое решение поддержали 314 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах, указано в карточке законопроекта на парламентском сайте.
- Напомним, Верховная Рада 19 июня на очередном пленарном заседании приняла за основу законопроект об обязательном наличии бомбоубежищ при строительстве новых сооружений.
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