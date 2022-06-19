Об этом говорится на сайте парламента.

Следовательно, парламент на заседании 19 июня принял депутатский законопроект 7432 об освобождении военнослужащих от уплаты военного сбора, введенного в 2014 году в размере 1,5% от зарплаты.

Речь идет о военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, Службах внешней разведки, Госпогранслужбе, работниках МВД, Управлении госохраны, Госспецсвязи и других законных военных формирований.

Такое решение поддержали 314 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах, указано в карточке законопроекта на парламентском сайте.

Напомним, Верховная Рада 19 июня на очередном пленарном заседании приняла за основу законопроект об обязательном наличии бомбоубежищ при строительстве новых сооружений.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb