Рада освободила от пошлины и НДС беспилотники, рации, тепловизоры, прицелы и ряд других товаров

Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.

В период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года, ряд товаров освобождается от налога на добавленную стоимость и пошлины. Среди них:

беспилотные летательные аппараты;

оптические и коллиматорные прицелы (коллиматоры);

прицелы ночного видения или тепловизионные прицелы;

тепловизионные бинокли и моноочки;

приборы ночного видения.

Это освобождение не будет применяться к товарам, происходящим из страны, которую признали государством-оккупантом и/или государством-агрессором в отношении Украины согласно законодательству. Также не будут применяться увольнения к товарам, которые будут ввозиться с территории государства-оккупанта и/или государства-агрессора, а также с оккупированных территорий Украины.