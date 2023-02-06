Рада освободила от пошлины и НДС беспилотники, рации, тепловизоры, прицелы и ряд других товаров
Верховная Рада Украины 6 февраля приняла закон, освобождающий от пошлины и налога на добавленную стоимость беспилотники, рации, тепловизоры и ряд других товаров
Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады Украины.
В период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года, ряд товаров освобождается от налога на добавленную стоимость и пошлины. Среди них:
- беспилотные летательные аппараты;
- оптические и коллиматорные прицелы (коллиматоры);
- прицелы ночного видения или тепловизионные прицелы;
- тепловизионные бинокли и моноочки;
- приборы ночного видения.
Это освобождение не будет применяться к товарам, происходящим из страны, которую признали государством-оккупантом и/или государством-агрессором в отношении Украины согласно законодательству. Также не будут применяться увольнения к товарам, которые будут ввозиться с территории государства-оккупанта и/или государства-агрессора, а также с оккупированных территорий Украины.
- Верховная Рада Украины на заседании 6 февраля признала частную военную компанию "Вагнер" международной преступной организацией.
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