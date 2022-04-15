Рада освободила от мобилизации студентов и преподавателей профобразования

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.

"Перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополнили такими категориями, как учащиеся и преподаватели заведений профессионального (профессионально-технического) образования", - говорится в сообщении.

Там добавили, что изменения обезопасят от угрозы срыва проведения учебного процесса и практической подготовки, будут способствовать наполнению рынка труда квалифицированными рабочими.

"В условиях военного и послевоенного периода рынок труда будет остро испытывать потребность в специалистах рабочих профессий. Нехватка квалифицированных рабочих может стать препятствием в скорейшем восстановлении экономики и страны в целом", - заявили в МОН.