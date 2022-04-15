Рада освободила от мобилизации студентов и преподавателей профобразования
Верховная Рада освободила от призыва во время мобилизации студентов и преподавателей заведений профессионально-технического образования
Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.
"Перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополнили такими категориями, как учащиеся и преподаватели заведений профессионального (профессионально-технического) образования", - говорится в сообщении.
Там добавили, что изменения обезопасят от угрозы срыва проведения учебного процесса и практической подготовки, будут способствовать наполнению рынка труда квалифицированными рабочими.
"В условиях военного и послевоенного периода рынок труда будет остро испытывать потребность в специалистах рабочих профессий. Нехватка квалифицированных рабочих может стать препятствием в скорейшем восстановлении экономики и страны в целом", - заявили в МОН.
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