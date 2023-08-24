Рада остановила действие ряда соглашений с Россией и странами СНГ
Верховная Рада Украины на заседании 24 августа остановила действие ряда соглашений с Россией и странами СНГ, в частности о реадмиссии (возвращении граждан)
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Так было остановлено действие соглашения между Кабинетом Министров Украины и Россией о реадмиссии.
Реадмиссия – это обязательства государств относительно друг друга, закрепленные в международных соглашениях, принять обратно собственных граждан, а также граждан третьих стран и лиц без гражданства, незаконно прибывших на территорию одного из государств, являющихся сторонами таких договоров, или лиц, которые прибыли законно, но потеряли основания для легального пребывания.
Также нардепы проголосовали за выход из соглашения о сотрудничестве государств-участников СНГ по созданию, использованию и развитию межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки.
Кроме того, Совет поддержал прекращение действия соглашения между Украиной и РФ о сотрудничестве в области предотвращения распространения болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
- В июле Украина вышла из соглашения о соцзащите и охране здоровья граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате Чернобыльской и других радиационных катастроф и аварий, заключенного в пределах СНГ.
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