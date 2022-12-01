Рада определила условия предоставления отпусков военнослужащим во время военного положения
Верховная Рада Украины 1 декабря одобрила законопроект №8081 о предоставлении военнослужащим отпусков во время военного положения
Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
За это решение проголосовали 269 нардепов.
Каждый из указанных отпусков может быть предоставлен продолжительностью не более 10 календарных дней без учета времени, необходимого для проезда в пределах Украины
Согласно проекту закона, во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться часть ежегодного основного отпуска, а также отпуск по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам с сохранением денежного довольствия.
Согласно документу, часть ежегодного основного отпуска может быть предоставлена один раз в течение календарного года при одновременном отсутствии не более 30% от общей численности военнослужащих определенной категории соответствующего подразделения.
- 3 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о предоставлении военным отпускам во время военного положения.
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