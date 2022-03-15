Рада определила обстоятельства, освобождающие от военной службы
Верховная Рада приняла законопроект об освобождении от военной службы лиц с инвалидностью и других категорий лиц
Об этом сообщила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк в Telegram.
Кроме лиц с инвалидностью, от прохождения службы освобождаются лица, которые:
- воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- воспитывают ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, имеющего тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания , получившие тяжелую травму, требующие трансплантации органа, требующие паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения;
- заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), что подтверждается соответствующим медицинским заключением;
- имеют жену (супруга) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы; осуществляющих опеку (попечительство) за лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;
- заняты постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое за медицинским заключением требует постоянного ухода;
- заняты постоянным уходом за лицами, которые в нем нуждаются, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход.
Оставьте комментарий
Читайте также:
"Для "русскоязычного мира" Бог вам подарил Россию": Княжицкий ответил Латыниной, назвавшей Киев сосредоточением русскоязычной демократичности
Киев
+10°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.2
-
EUR
Покупка 32.3Продажа 33.45
- Актуальное
- Важное
2022, вторник
15 мартa
18:33
Эксклюзив
Наша артиллерия уничтожила 15 вертолетов оккупанта, ВСУ отбивают населенные пункты, - Костенко о ситуации в Николаевской области
18:12
Fox News подтвердил смерть корреспондента в Украине. Вместе с ним погибла украинская журналистка
18:10
Эксклюзив
"С 5 марта Буча фактически оккупирована и блокирована россиянами, некоторые горожане не знают об эвакуации", - депутат горсовета
17:53
В Киеве в результате обстрелов загорелась многоэтажка: три человека погибли, пятеро получили травмы
17:26
Выплата стипендий, зарплаты учителям, места жительства: Рада приняла законопроект о госгарантиях для педагогов и получающих образование
17:15
Лукашенко заявил, что по Беларуси ударили ракетой, но вступать в войну они не будут, потому что им "нечего там делать"
16:38
"Революционное решение": Парламент поддержал правительственный проект налоговой реформы, - Шмыгаль
16:38
Разведка опубликовала имена военных зенитно-ракетного полка РФ, обстреливающих украинские города
16:20
КГГА призвала киевлян не передавать паспортные и контактные данные подозрительным лицам, представляемым благотворителями
16:18
Захват наших АЭС – это акт ядерного терроризма и шантаж всего мира, - руководитель Энергоатома
15:42
"На один наш танк 100 их. Оружие, данное вами на неделю, используем за 20 часов": Зеленский призвал мир дать Украине самолеты для сопротивления РФ
15:09
Эксклюзив
Оккупанты забрали мобильные: в Гостомеле люди узнают об эвакуации по слухам и настраивают приемники, чтобы поймать радио
15:08
Зеленский: некоторые компании заявили, что ушли, но действительно просто выжидают, чтобы вернуться на российский рынок
14:58
Оккупанты сосредоточивают свои авиационные удары в зоне ООС и в направлении Мариуполя, – Арестович