Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Так, за урегулирование вопроса оформления документов и лечения военных отдал свои голоса 291 народный избранник.

Законопроект упрощает процедуру предоставления заключений военно-врачебной комиссии о предоставлении отпуска для лечения в связи с болезнью и о непригодности к военной службе.

Если травма, ранение, контузия, увечье военный получил в результате боевых поражений или действий со стороны противника на фронте, соответствующее расследование не будут проводить.

Справка о травме (ранения, контузии, увечья) составляется в течение 5 дней на основании рапорта непосредственного командира и приказа командира воинской части о получении военнослужащим ранения (ранения, контузии, увечья). В этот же срок справка о травме направляется в военное учреждение здравоохранения или территориального центра комплектования и социальной поддержки", - объяснил Гончаренко суть законопроекта.

Таким образом, документы будут "ходить" за военным, а не наоборот. Это будет способствовать решению проблем очередей и излишней бюрократии для военных, которые получили ранения и лечатся.

Второй законопроект предполагает, что во время военного положения военное руководство может во второй раз поощрять подчиненный личный состав и досрочно присваивать очередное воинское звание. За это проголосовали 265 нардепов.