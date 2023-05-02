Рада одобрила законы об упрощении оборота документов, лечении и поощрении для военных
Верховная Рада Украины на заседании 2 мая одобрила законы об упрощении оборота документов, лечении и поощрении для военнослужащих
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
Так, за урегулирование вопроса оформления документов и лечения военных отдал свои голоса 291 народный избранник.
Законопроект упрощает процедуру предоставления заключений военно-врачебной комиссии о предоставлении отпуска для лечения в связи с болезнью и о непригодности к военной службе.
Если травма, ранение, контузия, увечье военный получил в результате боевых поражений или действий со стороны противника на фронте, соответствующее расследование не будут проводить.
Справка о травме (ранения, контузии, увечья) составляется в течение 5 дней на основании рапорта непосредственного командира и приказа командира воинской части о получении военнослужащим ранения (ранения, контузии, увечья). В этот же срок справка о травме направляется в военное учреждение здравоохранения или территориального центра комплектования и социальной поддержки", - объяснил Гончаренко суть законопроекта.
Таким образом, документы будут "ходить" за военным, а не наоборот. Это будет способствовать решению проблем очередей и излишней бюрократии для военных, которые получили ранения и лечатся.
Второй законопроект предполагает, что во время военного положения военное руководство может во второй раз поощрять подчиненный личный состав и досрочно присваивать очередное воинское звание. За это проголосовали 265 нардепов.
- Министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и глава СБУ Василий Малюк обратились в Верховную Раду с просьбой отложить рассмотрение вопроса о возврате доплат в 30 тыс. грн военным.
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