Рада одобрила законопроект об увеличении численности ВСУ

Об этом передает Еспресо.TV.

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

За проголосовали 312 нардепов.

Как отмечается, численность ВСУ возрастет до 261 тыс. человек.

Из них 215 тыс. - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.

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