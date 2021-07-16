Рада одобрила законопроект об увеличении численности ВСУ
Верховная Рада одобрила законопроект, которым численность Вооруженных сил Украины увеличат до 261 тыс. человек
Об этом передает Еспресо.TV.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект президента Владимира Зеленского №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины.
За проголосовали 312 нардепов.
Как отмечается, численность ВСУ возрастет до 261 тыс. человек.
Из них 215 тыс. - это военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.
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