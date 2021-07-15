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Рада одобрила законопроект о запрете издевательства над животными

15 июля, 2021 четверг
21:23
Общество

В Украине ужесточили законодательство о запрете жестокого обращения с животными

Об этом передает Еспресо.TV.

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)".

За проголосовали 285 народных депутатов.

Законопроектом запрещается бить, убивать, отравлять или калечить животных, дарить их в качестве призов, награды или премии, наносить животным боль или страдания, дрессировать животных способом, который наносит вред здоровью и общему состоянию, топить, душить животных, травить и использовать электрический ток.

Документом также устанавливается запрет истребления с целью регулирования численности бездомных животных, бить, убивать, отравлять или калечить бездомных и домашних животных. Также запрещается попрошайничество с бездомными домашними и дикими животными.

Также запрещается содержать диких животных в заведениях общественного питания, ночных клубах, гостиницах, оздоровительных учреждениях и других непригодных общественных местах, а также в квартирах, частных домах, приусадебных, садовых участках. В частности, речь идет о львах, тиграх, медведях, кабанах, крокодилах, волках, крупных и ядовитых змеях, хищных птицах, других животных, которые представляют угрозу для людей, или видах животных, занесенных в Красную книгу, и в Список II Бернской конвенции (Конвенции об охране дикой флоры и фауны). Кроме того, запрещается предоставлять фотоуслуги с дикими животными, кроме зоопарков, цирков и дельфинариев, а также использовать животных для рекламы в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания.

Проектом закона запрещаются все виды рубки леса по периметру охранных участков в лесах вокруг мест обитания и размножения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животного и растительного мира в радиусе 500 м.

Документ также предусматривает, что осуществлять контроль над соблюдением требований в сфере защиты животных от жестокого обращения и принимать соответствующие меры в случае нарушения законодательства в этой сфере в пределах своей компетенции будет  Национальная полиция.

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запрет
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