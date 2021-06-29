Рада одобрила законопроект о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля
В Украине начнут штрафовать за отказ от габаритно-весового контроля
Об этом передает Еспресо.TV.
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3743 о штрафах за отказ от габаритно-весового контроля.
За документ проголосовали 257 нардепов.
Документ предусматривает штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. грн) за отказ от габаритно-весового контроля, а также за невыполнение водителями, которые перевозят пассажиров и/или грузы, требования об остановке.
Нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законодательством документы на груз будут наказывать админвзысканием в размере трех тысяч таких минимумов (51 тыс. грн).
Также нарушение правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных автомобилей влечет за собой штраф в размере:
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500 НМДГ (8,5 тыс. грн, в действующем законе такая же сумма) - в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно;
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1 тысячи таких минимумов (17 тыс. грн) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 10%, но не более 20%;
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2 тысяч таких минимумов (34 тыс. грн) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 20%, но не более 30%;
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3 тысяч такихминимумов (51 тыс. грн) - в случае превышения габаритно-весовых норм более 30%.
Основанием для освобождения от такой ответственности является наличие разрешения на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которого превышают нормативные.
Админответственность за такие нарушения, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, в том числе в авторежиме (с помощью комплекса технических средств автоопределение весовых, габаритных и других параметров транспортного средства с функциями фотосъемки и/или видеозаписи) несет ответственное лицо - физическое или руководитель юридического лица, по которой зарегистрировано транспортное средство.
А в случае если в Единый госреестр транспортных средств внесены сведения о надлежащего пользователя авто, тогда ответственность несет надлежащий пользователь транспортного средства.
Если же в Едином госреестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований на момент запроса отсутствуют сведения о руководителе юрлица, на которого зарегистрировано транспортное средство, - лицо, исполняющее полномочия руководителя этого юридического лица.
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