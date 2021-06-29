Рада одобрила законопроект о повышении пенсий чернобыльцам

Об этом передает Еспресо.TV.

В Украине вырастут пенсии для чернобыльцев. Рада одобрила законопроект №4555.

Закон предусматривает, что дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, и ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, выплачивается полностью и не зависит от заработной платы, других пенсий или иных доходов.

Также документ определяет, что для начисления определенного размера пенсии украинцам, проработавшим на территориях радиоактивного загрязнения, будут выходить из разных формул:

менее 12 месяцев - зарплата определяется по формуле: заработная плата за эти месяцы делится на число отработанных месяцев

не менее 30 календарных дней в двух месяцах - зарплата определяется за любые фактические отработанные 30 календарных дней работы;

меньше месяца - зарплата определяется за один календарный месяц с добавлением к заработной плате на основной работе.

Граждане, принимавшие непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью, получат право на госпенсию в размере пятикратного размера от размера минимальной зарплаты , установленной на 1 января соответствующего года.

В законе отмечается, что выплаты для чернобыльцев, которые получили в результате аварии на ЧАЭС инвалидность, составят:

для первой группы - 16 080 грн,

для второй группы - 12 987 грн,

для третьей группы - 8 917 грн.

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