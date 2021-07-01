Рада одобрила законопроект о коренных народах
Верховная Рада приняла закон президента Владимира Зеленского о коренных народах
Об этом передает Еспресо.TV.
Верховная Рада приняла в целом закон президента Владимира Зеленского о коренных народах.
За проголосовали 325 нардепов.
Документ дает определение понятию "коренной народ Украины". Это автохтонная этническая общность, сформировавшаяся на территории Украины, которая является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами нашей страны.
"Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки", - говорится в документе.
Закон запрещает отрицать этническую принадлежность или этническую самобытность коренных народов Украины.
Как отмечается, коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, язык, традиции, письменность и литературу.
Также коренным народам предоставили право на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими учреждениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.
"Государство гарантирует возможность изучения языков коренных народов Украины", - говорится в документе.
Как известно, представителям коренных народов дали право представлять Украину на международной арене в составе украинских делегаций, а также в международных переговорах, касающихся прав коренных народов.
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