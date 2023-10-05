Рада одобрила законопроект, который упростит командирам списания имущества, - нардеп Костенко

Об этом рассказал народный депутат, секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Еспресо".

"На заседании ВРУ был принят законопроект, который я подал месяц или полтора назад, о списании военного имущества в ВСУ. Мы знаем, что это было большой проблемой. Сейчас мы списываем в условиях активных боевых действий. Процедура списания проходила в условиях мирного времени, когда например, для того, чтобы списать одну саперную лопатку, нужно потратить больше документов, чем эта саперная лопатка стоит, а это касается всего", - отметил Костенко.

По его словам, этот законопроект создавался по просьбе военнослужащих.

"Законопроект подали, это была просьба военнослужащих до командиров бригад включительно. Сегодня за него проголосовали конституционным большинством и я надеюсь, что президент быстро его подпишет", - добавил народный депутат.

По словам полковника СБУ это позволит убрать еще одну бюрократическую составляющую Министерства обороны Украины и быстро списывать имущество командирам.

"Это позволит понимать какая ситуация на местах с материальной и технической помощью, силами и средствами", - резюмировал Костенко.

Отметим, соответствующий законопроект №10039 поддержали 302 народных депутата, сообщил Ярослав Железняк из "Голоса".

Документ позволяет во время военного положения списывать закрепленное за воинской частью имущество стоимостью до 1,7 млн грн приказом командира. Для этого не требуется никаких утверждений и согласований. Это касается всей номенклатуры военного имущества – от аптечек до дронов, но кроме оружия.