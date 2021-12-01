Рада одобрила присуждение премии педагогам, ученым и участникам ВНО
Верховная Рада Украины приняла постановления по вручению премий для воспитателей, учителей школ и профтехов, ученики которых лучше всего сдали ВНО в 2021 году
За соответствующее решение проголосовали на заседании Рады в среду, 1 декабря.
Постановление ( №6339 ) о присуждении ежегодной премии Верховной Рады касается воспитателей садиков, учителей школ, преподавателей профтехов, педагогов внешкольного образования.
Также 30 учеников, которые в 2021 году лучше всего сдали ВНО (получили не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов за хотя бы один учебный предмет), получат премии в размере 100 тыс. грн. На реализацию этого постановления требуются средства в размере 3 млн грн. За соответствующее постановление ( № 6254 ) проголосовали 303 депутата.
Кроме этого, согласно постановлению Верховной Рады Украины (№ 6346) "О Премии Верховной Рады Украины молодым ученым" и представление Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций премия Верховной Рады Украины молодым ученым за 2020 год присуждена 67-ми ученым за 30 работ.
- Напомним, 24 сентября в Украине была учреждена государственная премия в области музыкального искусства имени композитора Мирослава Скорика.
- 19 ноября президент Владимир Зеленский подписал указ о присуждении Национальной премии Украины имени Бориса Патона для награждения на государственном уровне деятелей науки за значительный вклад в развитие отечественной научной сферы.
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