Рада одобрила постановление о международной поддержке Крымской платформы

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании 23 августа, сообщает Еспресо.TV.

Нардепы одобрили постановление №5775 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации ".

Ее поддержали 283 депутата.

Авторами документа являются народные депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Родина", "Голос", депутатских групп "Партия "За будущее" и "Доверие" во главе с руководством парламента - главой ВР Дмитрием Разумковым, первым заместителем главы Русланом Стефанчуком и вице-спикером Еленой Кондратюк. Как отмечается в пояснительной записке, текст обращения содержит призыв к Генеральной Ассамблее ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы и Европейского Парламента принять резолюции о поддержке Крымской платформы, а мировое сообщество - продолжать политику непризнания попытки аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также к государств-партнерам "Крымской платформы" поддержать создание Межпарламентской координационного совета "Крымская платформа". Напомним, на саммите "Крымская платформа" приняли совместную декларацию о подтверждении Украиной готовности политики непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации.

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