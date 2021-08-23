Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Рада одобрила постановление о международной поддержке Крымской платформы

Рада одобрила постановление о международной поддержке Крымской платформы

23 августа, 2021 понедельник
17:02
Общество Рада

Верховная Рада Украины приняла постановление об усилении международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании 23 августа, сообщает Еспресо.TV.

Нардепы одобрили постановление №5775 "Об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи НАТО, Парламентской Ассамблеи ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации ".

Ее поддержали 283 депутата.

Авторами документа являются народные депутаты от фракций "Слуга народа", "Европейская солидарность", "Родина", "Голос", депутатских групп "Партия "За будущее" и "Доверие" во главе с руководством парламента - главой ВР Дмитрием Разумковым, первым заместителем главы Русланом Стефанчуком и вице-спикером Еленой Кондратюк.

Как отмечается в пояснительной записке, текст обращения содержит призыв к Генеральной Ассамблее ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы и Европейского Парламента принять резолюции о поддержке Крымской платформы, а мировое сообщество - продолжать политику непризнания попытки аннексии Российской Федерацией Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также к государств-партнерам "Крымской платформы" поддержать создание Межпарламентской координационного совета "Крымская платформа".

  • Напомним, на саммите "Крымская платформа" приняли совместную декларацию о подтверждении Украиной готовности политики непризнания попытки аннексии Крыма до момента его деоккупации.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Россия
Верховная Рада
Крым
агрессия
война с Россией
Крымская платформа
Читайте также:
21 августа, 2021 суббота
Через Афганистан Россия и Китай считают, что они в шаге от победы над Западом. Осенью возможна эскалация со стороны Путина, - Пионтковский
22 августа, 2021 воскресенье
Меркель не ответила на вопрос о "Крымской платформе" и о том, почему она не давит на Путина насчет прекращения войны
22 августа, 2021 воскресенье
США могут разместить в Украине военную базу, - Курт Волкер
Киев
+25
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.84
  • EUR
    Покупка 30.94
    Продажа 31.42
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
23 августа
19:55
Куман и Месси
Нас боялись больше, когда с нами был Месси, - тренер "Барселоны"
19:32
Екатерина Рожкова
МВФ перечислил Украине $ 1,9 млрд, - Рожкова
19:15
Оксана Баюл
Родилась россиянкой, выиграла золото за Украину, а умру американкой, - Баюл о смене гражданства
19:06
Александр Корниенко
Смена главы КГГА - прерогатива ОПУ, - Корниенко
19:02
Великобритания подписала контракт на 35 млн доз COVID-вакцины Pfizer
18:39
Данил Гетманцев
"Все это манипуляции": Гетманцев о возможных кадровых изменениях в Кабмине осенью
18:32
Петраков довызвал в сборную Украины двух новых вратарей
18:22
Польша объявила о строительстве забора на границе с Беларусью
18:15
ООС
Дистанционное минирование, беспилотники и обстрелы: оккупанты трижды нарушили "тишину" на Донбассе
18:05
Дмитрий Кулеба
Кулеба: в Афганистане остаются около 50 украинцев
17:57
коронавирус
Когда в Украине может быть пик заболеваемости коронавирусом: прогноз от МЗ
17:35
Какой будет погода на День Независимости: прогноз от Укргидрометцентра
17:27
"Пока это только слова, а нужны действия": Княжицкий о саммите "Крымской платформы"
17:15
В Николаеве открыли 72-метровый флагшток с использованием особого архитектурного решения
17:09
СБУ провела учения вблизи линии разграничения в Донецкой области
17:02
"Красная линия" и "продолжение оккупации": "Талибан требует у США покинуть страну до сентября
16:44
Константин Елисеев
Заявление Зеленского, якобы на Крымской платформе Россию впервые признали оккупантом - неправда, - Елисеев
16:22
Эксклюзив
Какими были экономические реформы во времена Леонида Кучмы
16:21
Высший антикоррупционный суд
ВАКС назначил члену Комиссии по азартным играм арест с правом залога в 5 млн грн
16:16
Роналду предложил контракт клуб с АПЛ
15:50
Министр энергетики ФРГ Альтмаер: "Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте"
15:44
Виктор Ляшко
В августе - сентябре Украина ожидает 6,5 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко
15:35
Оккупантам удалось выжить из Крыма около 30 тыс. крымских татар, - Джемилев
15:24
"Последняя подпись на последнем саммите в Ялте": Зеленский пообещал России место для подписи на декларации "Крымской платформы"
15:19
Александр Петраков
Нового тренера сборной Украины Петракова "поймали" в киевском метро. Фото
15:11
В Украине вступил в силу закон, который приравнивает э-паспорта к обычным
15:10
На Луганщине на оккупированные территории на шариках запустили большой украинский флаг
15:06
Страны-участницы Крымской платформы подписали совместную декларацию
Страны-участницы "Крымской платформы" подписали совместную декларацию
15:03
В Кривом Роге подняли самый большой государственный флаг в городе на самый высокий флагшток
14:53
Юрий Витренко
Украине для "зеленого" перехода требуются инвестиции в $100 млрд, - Витренко
14:50
Украинский флаг запустили в небо напротив московского Кремля. ВИДЕО
14:45
Moderna
Moderna в сентябре начнет испытания вакцины от ВИЧ
14:44
Анатолий Трубин
"Шахтер" потерял основного вратаря перед решающим матчем ЛЧ
14:21
Мы хотим поставить Россию на ее место, - представительница США на саммите "Крымской платформы"
14:19
Зеленская на саммите первых леди предложила ввести в школах уроки цифровой гигиены
14:00
Из Кабула улетел третий эвакуационный самолет с более сотней украинцев на борту
13:49
Спасатели предупредили о шторме и подъеме уровней воды в реках: в каких областях ожидать
13:46
Мы должны остановить насильственную интеграцию полуострова Крым в Российскую Федерацию, - Мишель
13:42
Дмитрий Песков
"Относимся как к антироссийскому событию", - Кремль о саммите "Крымской платформы"
13:34
Порошенко провел встречу с Вселенским Патриархом Варфоломеем: говорил об исторической роли визита в Украину и развитии ПЦУ
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV