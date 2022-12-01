Рада одобрила обращение к ООН по исключению из организации России

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент одобрил заявление о необходимости реформирования ООН и нелегитимности пребывания РФ в нем. За соответствующее постановление №8229 проголосовало 314 депутатов", - написал парламентарий.

Так, в постановлении говорится о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в ООН и реформировании организации.

"РФ считает себя правопреемником СССР, хотя в 1991 году СССР, как государство и субъект международного права, прекратил свое существование. Поэтому и РФ не может иметь статус государства-продолжателя СССР", - пояснил спикер ВР Руслан Стефанчук и добавил, что абсурдным является то, что государство-террорист может влиять на принятие решений в ООН и тем более ветировать их.

23 ноября Европарламент проголосовал за признание РФ государством-спонсором терроризма.

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