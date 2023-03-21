Рада одобрила экзамены для получения гражданства Украины

Об этом информирует нардеп Алексей Гончаренко.

Рада одобрила экзамены по получению гражданства Украины. Законопроект поддержал 281 народный избранник.

Проект закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об условиях принятия в гражданство Украины (№7606), в частности, определяет, что условием принятия в гражданство будет знание основ Конституции, истории и уровня владения государственным языком.

Экзамены нужно сдать в течение двух лет с момента принятия в гражданство.

Кроме того, в законопроекте пересматриваются сроки овладения государственным языком на уровне, определенном законодательством, "в отношении лиц, принятых в гражданство Украины как имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой".

Также определяется, что невыполнение обязательства о сдаче этих экзаменов является основанием для потери гражданства Украины.