Рада одобрила экзамены для получения гражданства Украины
21 марта Верховная Рада Украины поддержала в целом введение как условия принятия в гражданство Украины сдачи трех экзаменов
Об этом информирует нардеп Алексей Гончаренко.
Рада одобрила экзамены по получению гражданства Украины. Законопроект поддержал 281 народный избранник.
Проект закона о внесении изменений в Законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" об условиях принятия в гражданство Украины (№7606), в частности, определяет, что условием принятия в гражданство будет знание основ Конституции, истории и уровня владения государственным языком.
Экзамены нужно сдать в течение двух лет с момента принятия в гражданство.
Кроме того, в законопроекте пересматриваются сроки овладения государственным языком на уровне, определенном законодательством, "в отношении лиц, принятых в гражданство Украины как имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для Украины, которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, в том числе награжденные государственной наградой".
Также определяется, что невыполнение обязательства о сдаче этих экзаменов является основанием для потери гражданства Украины.
- 18 октября 2022 года Рада приняла за основу законопроект об условиях получения гражданства Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.26
Покупка 38.26Продажа 39.01
-
EUR
Покупка 40.37Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное