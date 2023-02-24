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Рада обратилась к ООН и Международному суду ООН по поводу принудительной депортации украинских детей в РФ

24 февраля, 2023 пятница
13:40
Украина

Верховная Рада на заседании 24 февраля обратилась в ООН и Международный суд ООН по поводу принудительной депортации украинских детей в Россию

За проект постановления №9038 отдали свои голоса 330 нардепов.

Так, парламент обратился в Комитет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка, Международный суд ООН, Верховный комиссар ООН по делам беженцев с просьбой содействовать возвращению детей их родителям или законным представителям в Украине.

"Это преступление, о котором нельзя молчать. Россия похищает наших детей, есть даже случаи их "усыновления" на территории России. Это недопустимо", – написал в Telegram нардеп Алексей Гончаренко.

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