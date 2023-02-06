Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в telegram .

Он обнародовал официальный текст обращения ВР, за которое проголосовали 324 депутата.

"Пока идет война, а Россия уничтожает украинский народ, участие российских и белорусских спортсменов будет выглядеть как поддержка войны и умиротворения агрессора. Отдельно хочу отметить, что эти спортсмены еще и активно поддерживают Путина, участвуют в кремлевских Z-концертах. Им точно не место на международных соревнованиях", – написал Гончаренко.

Он добавил, что парламент обратился не только в МОК, но и в парламенты мира, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации с призывом отредактировать и запретить участие спортсменов из России и Беларуси до завершения вооруженной агрессии против Украины.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.