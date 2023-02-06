Рада обратилась к МОК с требованием запретить россиянам и белорусам выступать на Олимпиаде-2024
Верховная Рада обратилась в Международный олимпийский комитет с призывом запретить участие российских и белорусских спортсменов в Играх-2024 в Париже
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в telegram .
Он обнародовал официальный текст обращения ВР, за которое проголосовали 324 депутата.
"Пока идет война, а Россия уничтожает украинский народ, участие российских и белорусских спортсменов будет выглядеть как поддержка войны и умиротворения агрессора. Отдельно хочу отметить, что эти спортсмены еще и активно поддерживают Путина, участвуют в кремлевских Z-концертах. Им точно не место на международных соревнованиях", – написал Гончаренко.
Он добавил, что парламент обратился не только в МОК, но и в парламенты мира, национальные олимпийские комитеты и международные спортивные федерации с призывом отредактировать и запретить участие спортсменов из России и Беларуси до завершения вооруженной агрессии против Украины.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину МОК запретил спортсменам из России и Беларуси участвовать в международных соревнованиях. Однако президент МОК Томас Бах в январе 2023 года выступил за их участие в Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Для этого россиян и белорусов был допущен на Азиатские игры, где они смогут получить олимпийские лицензии.
- 27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры.
- 29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.
- В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее "клеветой".
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