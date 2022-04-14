Рада обратилась к МОК и другим спортивным организациям с просьбой отстранить от соревнований представителей России и Беларуси
Верховная Рада приняла обращение к Международному олимпийскому комитету и руководящим органам международных спортивных федераций о рекомендации о запрете участия спортсменов России и Беларуси в соревнованиях и исключении их граждан из руководящих органов этих организаций
Об этом сообщил в телеграм-канале народный депутат Ярослав Железняк, отметив, что за соответствующее постановление проголосовали 354 парламентария.
"7281 – обращение ВР к международным спортивным федерациям с призывом исключения РФ и БР. В целом 354", – написал Железняк.
Комитет ВР по молодежи и спорту на заседании 12 апреля рекомендовал одобрить обращение с учетом технико-юридических правок.
Принятие обращения преследует цель более решительных шагов для остановки полномасштабного вторжения в Украину России при поддержке Беларуси, которое сопровождается беспрецедентными по своей жестокости военными преступлениями и преступлениями против человечности – геноцидом украинского народа, и необходимости наказания виновных.
ВР призывает МОК и руководство международных спортивных федераций принять решение о временном, до завершения вооруженной агрессии России, приостановлении признания Международным олимпийским комитетом национальных олимпийских комитетов России и Беларуси; исключить граждан этих стран из МОК.
Также предполагается обратиться в международные спортивные федерации с инициативой рассмотреть вопросы о временном приостановлении членства спортивных федераций РФ и РБ; исключении граждан России и Беларуси из руководящих органов федераций, запрете на участие их спортсменов в международных спортивных соревнованиях, а также судей и тренеров; дисквалификации спортсменов, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины, пожизненно.
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