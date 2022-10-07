Рада обратилась к миру с призывом создать спецтрибунал для РФ
Верховная Рада приняла обращение к международным организациям и партнерам с призывом создать спецтрибунал для России
Об этом сообщает Еспресо.
За постановление №8094 о преступлениях агрессии против Украины проголосовали 283 депутата.
"Это гораздо быстрее заставит РФ отказаться от продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также использовать положения об универсальной юрисдикции, в пределах собственного уголовного законодательства, для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении тяжких международных преступлений на территории Украины", - написал народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.
Парламент Украины обратился в ООН, парламенты и правительства ее членов, Европейский Союз, Совет Европы. Народные депутаты призывают создать специальный международный трибунал, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство России за совершение преступлений агрессии против Украины.
- По состоянию на 6 августа было известно, что трибунал по военной агрессии Путина против Украины будет создан в течение нескольких месяцев , и к концу года появится проект его устройства.
- 26 сентября Офис президента и МИД провели брифинг для иностранных дипломатов, чтобы рассказать о создании международного трибунала.
- 5 октября президент Владимир Зеленский призвал создать Спецтрибунал по военным преступлениям РФ против Украины, чтобы наказать тех, кого не достают другие суды.
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