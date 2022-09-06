Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграме.

Как говорится в сообщении, сегодня, 6 сентября, Верховная рада Украины поддержала обращение Парламента в Европейский Союз о прекращении выдачи виз гражданам российской федерации.

За постановление №7710 "Об обращении к институтам Европейского Союза и странам-членам ЕС о прекращении выдачи виз гражданам РФ" проголосовали 324 народных депутата.

За постановление №7733 "Об обращении ВР Украины к институтам ЕС, парламентам и правительствам его государств-членов об ограничении выдачи шенгенских виз для граждан государства-агрессора - Российской Федерации" проголосовали 327 нардепов.

Верховная Рада обратилась к ЕС с просьбой прекратить выдачу шенгенских виз гражданам государства-агрессора, "ввиду грубого нарушения Устава ООН и других фундаментальных норм международного права, включая международное гуманитарное право и права человека".

Верховная Рада Украины на ближайшей пленарной неделе может рассмотреть законопроекты по урегулированию вопроса двойного гражданства в Украине.

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