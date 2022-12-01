Рада не смогла уволить Пацкана с должности председателя Счетной палаты

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он сообщил, что ранее, 29 ноября, Пацкан отозвал свое заявление с обоснованием "наличие правовой коллизии".

Постановление об увольнении №8211, которое сегодня, 1 декабря, вынесли на голосование в зал, набрало всего 215 голосов.

За увольнение проголосовал 171 депутат от "Слуги Народа", 13 нардепов из "Платформа за жизнь и мир, 1 - из "Голоса", 14 - из "Доверия", 13 - из "Восстановления Украины" и трое внефракционных нардепов.