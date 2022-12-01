Рада не смогла уволить Пацкана с должности председателя Счетной палаты
Парламент провалил увольнение с должности председателя Счетной палаты Валерия Пацкана
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Он сообщил, что ранее, 29 ноября, Пацкан отозвал свое заявление с обоснованием "наличие правовой коллизии".
Постановление об увольнении №8211, которое сегодня, 1 декабря, вынесли на голосование в зал, набрало всего 215 голосов.
За увольнение проголосовал 171 депутат от "Слуги Народа", 13 нардепов из "Платформа за жизнь и мир, 1 - из "Голоса", 14 - из "Доверия", 13 - из "Восстановления Украины" и трое внефракционных нардепов.
- В октябре НАБУ и САП сообщили Пацкану о подозрении в неправомерном получении компенсации за жилье в то время, когда он был нардепом.
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8 ноября НАБУ сообщило, что завершило расследование дела Пацкана.
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16 ноября председатель Счетной палаты Пацкан написал заявление об отставке, поддержанное парламентским комитетом.
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