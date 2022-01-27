Рада не поддержала увольнение главы Фонда госимущества Сенниченко
В четверг, 27 января Верховная Рада не поддержала увольнение Дмитрия Сенниченко с должности главы Фонда госимущества
За отставку проголосовали 223 депутата из необходимых 226, передает Еспресо.TV.
Для принятия решения не хватило трех голосов. Нардепы заявили, что во время голосования у них не сработала кнопка.
Глава ВР Рады Руслан Стефанчук сначала заявил, что переголосования не будет. После того, как депутаты начали жаловаться на то, что они отдавали голоса, но кнопка не сработала, он объявил 30-минутный перерыв, чтобы проверить систему.
Ряд нардепов призвали при обсуждении постановления отложить рассмотрение вопроса. Воги объяснили это тем, что Сенниченко должен присутствовать в зале и отчитаться о результатах своей работы.
- Напомним, 18 ноября глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку по собственному желанию.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.78
Покупка 28.78Продажа 29.1
-
EUR
Покупка 32.23Продажа 32.75
- Актуальное
- Важное