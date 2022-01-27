Рада не поддержала увольнение главы Фонда госимущества Сенниченко

За отставку проголосовали 223 депутата из необходимых 226, передает Еспресо.TV.



Для принятия решения не хватило трех голосов. Нардепы заявили, что во время голосования у них не сработала кнопка.



Глава ВР Рады Руслан Стефанчук сначала заявил, что переголосования не будет. После того, как депутаты начали жаловаться на то, что они отдавали голоса, но кнопка не сработала, он объявил 30-минутный перерыв, чтобы проверить систему.



Ряд нардепов призвали при обсуждении постановления отложить рассмотрение вопроса. Воги объяснили это тем, что Сенниченко должен присутствовать в зале и отчитаться о результатах своей работы.

Напомним, 18 ноября глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку по собственному желанию.