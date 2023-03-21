Рада назначила вице-премьера по инновациям и двух министров
21 марта Верховная Рада назначила Федорова вице-премьер-министром по инновациям, Камышина – министром по вопросам стратегических отраслей, а Лисового – министром образования
Об этом информирует народный депутат Алексей Гончаренко .
Новыми министром образования и науки Украины ВРУ назначила Оксена Лисового.
За – проголосовали 313 нардепов.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.
Поддержали это решение 311 народных избранников.
Также в Раде проголосовали за то, чтобы экс-руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин стал новым министром по стратегическим отраслям промышленности Украины.
За назначение было отдано 312 голосов.
- Партия "Слуга Народа" видит новым министром образования и науки Оксена Лисового, а новым министром стратегических отраслей промышленности – Александра Камышина.
- Напомним, в понедельник, 20 марта, Верховная Рада Украины поддержала отставку Сергея Шкарлета, Павла Рябикина и Михаила Федорова с должностей министров Украины.
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