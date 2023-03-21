Об этом информирует народный депутат Алексей Гончаренко .

Новыми министром образования и науки Украины ВРУ назначила Оксена Лисового.

За – проголосовали 313 нардепов.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также станет вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий.

Поддержали это решение 311 народных избранников.

Также в Раде проголосовали за то, чтобы экс-руководитель "Укрзализныци" Александр Камышин стал новым министром по стратегическим отраслям промышленности Украины.

За назначение было отдано 312 голосов.