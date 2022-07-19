Рада назначила Оксану Жолнович новой главой Минсоцполитики

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

"Рада назначила Оксану Жолнович на должность Министра социальной политики Украины. Будем надеяться на качественную работу. Социальная сфера, особенно в условиях войны, одна из самых приоритетных", - написал нардеп.

"За" назначение Жолнович проголосовали 282 депутата.

Справочно. Оксана Жолнович с 1996 по 2001 год училась во Львовском национальном университете имени Франко по специальности "правоведение", защитила кандидатскую диссертацию на тему "Система трудового права Украины". Доцент кафедры социального права ЛНУ им. Франко в 2017-2019 работала помощницей ректора Львовского университета физкультуры имени Ивана Боберского. В 2019-2021 годах Жолнович была советницей министра социальной политики. Являлась членом правления Фонда социального страхования от временной нетрудоспособности. В 2009-2019 годах входила в Совет адвокатов Львовской области. От партии "Сила людей" Жолнович 4 раза баллотировалась в советы разных уровней (Верховная Рада, Львовский городской и областной советы), и ни разу не была избранной.

Напомним, 15 июля Марина Лазебная подала в отставку с должности главы министерства соцполитики Украины. Она была министром с 2020 года.

18 июля парламент согласовал увольнение Лазебной – за проголосовали 277 депутатов.

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