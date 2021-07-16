Рада назначила нового министра внутренних дел

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За проголосовал 271 народный депутат.



"Главной моей задачей на посту министра будет безопасность граждан, государства, повышение уровня доверия общества к правоохранительным органам", - заявил он.



Монастырский назвал своими приоритетами установку камер видеонаблюдения и противодействие распространению наркотиков.

Он добавил, что планирует в должности сосредоточить внимание на борьбе с организованной преступностью, "ворами в законе", на привлечении к ответственности всех нарушителей, налаживании отношений между полицией, обществом и властью.



Мнистр добавил, что будет работать на безопасностью дорожного движения, цифровизацией ведомства, защите границы ( "строительстве современного эффективно-обустроенного границы по всему периметру государства") внедрении добровольного страхования имущества от пожаров ,, возвращении Крыма и Донбасса.

Справка. Монастырский окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, имеет кандидатскую степень. Работал в юридической фирме Hillmont Partners, предоставляющая услуги инвесторам и бизнеса, и ООО "Лигал Консалтинг", которая работает в сфере управления и коммерции.

В 2016-2019 годах Денис Монастырский отвечал за программы реформ правоохранительной и судебной системы в аналитическом центре "Украинский институт будущего". Среди его учредителей - Антон Геращенко. Работал помощником Геращенко, когда тот был нардепом от "Народного фронта". В августе 2019-го избран в парламент по списку партии "Слуга народа". В Раде возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский согласился на предложение президента Зеленского стать кандидатом на пост главы МВД.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что за назначение Дениса Монастырского главой МВД будет более 300 голосов.

Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал представление о назначении Монастырского министром внутренних дел .