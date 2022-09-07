Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк в телеграме .

За проголосовали 282 депутата:

"Слуга Народа" – 198 нардепов;

"Европейская Солидарность" – 2;

"Батькивщина" - 1;

"Платформа за жизнь и мир" – 17;

"За будущее" – 9;

"Голос" – 13;

"Доверие" – 16;

"Восстановление Украины" – 14;

Внефракционные – 12.

Против не проголосовал ни один народный депутат.

Нардеп Алексей Гончаренко написал в телеграме, что Рустем Умеров уже сложил полномочия народного депутата. В качестве кандидата на этот пост его представила спикер фракции "Слуга Народа" Юлия Палийчук.

"После 24 февраля Умеров участвовал в очень чувствительных вопросах: переговоры с Россией, переговоры по "зерновому коридору", возглавлял парламентскую комиссию по контролю за переданным Украине оружием и т.д.", - добавил Алексей Гончаренко.

26 июля временный глава Фонда госимущества Ольга Батова подала в отставку.

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