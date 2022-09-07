Рада назначила нового главу Фонда госимущества, - нардеп Железняк
Новым главой Фонда госимущества стал нардеп от "Голоса" Рустем Умеров
Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк в телеграме .
За проголосовали 282 депутата:
- "Слуга Народа" – 198 нардепов;
- "Европейская Солидарность" – 2;
- "Батькивщина" - 1;
- "Платформа за жизнь и мир" – 17;
- "За будущее" – 9;
- "Голос" – 13;
- "Доверие" – 16;
- "Восстановление Украины" – 14;
- Внефракционные – 12.
Против не проголосовал ни один народный депутат.
Нардеп Алексей Гончаренко написал в телеграме, что Рустем Умеров уже сложил полномочия народного депутата. В качестве кандидата на этот пост его представила спикер фракции "Слуга Народа" Юлия Палийчук.
"После 24 февраля Умеров участвовал в очень чувствительных вопросах: переговоры с Россией, переговоры по "зерновому коридору", возглавлял парламентскую комиссию по контролю за переданным Украине оружием и т.д.", - добавил Алексей Гончаренко.
- 26 июля временный глава Фонда госимущества Ольга Батова подала в отставку.
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