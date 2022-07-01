Об этом сообщает РБК-Украина.

Кандидатуру Лубинца предложил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

За назначение нардепа омбудсменом проголосовали 123 депутата. 30 были против, а 8 – воздержались.

Справка: Дмитрий Лубинец в 2019 году избран в Верховную Раду Украины 9 созыва как беспартийного самовыдвиженца по 60 округу (Донецкая область). Лубинец – член депутатской группы "За будущее". Ранее он также был депутатом Совета предыдущего созыва – от "Блока Петра Порошенко".

Позже Лубинец был назначен на должность председателя Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Напомним, 31 мая Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена.

Людмила Денисова обещает обжаловать в суде увольнение ее с должности омбудсмена, поскольку оно "противоречит Конституции".

Позже 21 июня глава ВР Руслан Стефанчук сообщил, что внес в Верховную Раду кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного парламента по правам человека

А 27 июня парламентский комитет по правам человека единогласно рекомендовал кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

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