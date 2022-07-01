Рада назначила нардепа Дмитрия Лубинца новым омбудсменом
На заседании Верховной Рады избрали нового уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Новым омбудсменом стал нардеп Дмитрий Лубинец
Об этом сообщает РБК-Украина.
Кандидатуру Лубинца предложил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
За назначение нардепа омбудсменом проголосовали 123 депутата. 30 были против, а 8 – воздержались.
Справка: Дмитрий Лубинец в 2019 году избран в Верховную Раду Украины 9 созыва как беспартийного самовыдвиженца по 60 округу (Донецкая область). Лубинец – член депутатской группы "За будущее". Ранее он также был депутатом Совета предыдущего созыва – от "Блока Петра Порошенко".
Позже Лубинец был назначен на должность председателя Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и АР Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
- Напомним, 31 мая Верховная Рада уволила Денисову с должности омбудсмена.
- Людмила Денисова обещает обжаловать в суде увольнение ее с должности омбудсмена, поскольку оно "противоречит Конституции".
- Позже 21 июня глава ВР Руслан Стефанчук сообщил, что внес в Верховную Раду кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность уполномоченного парламента по правам человека
- А 27 июня парламентский комитет по правам человека единогласно рекомендовал кандидатуру нардепа Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.8Продажа 36.89
- Актуальное
- Важное