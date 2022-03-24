Рада назначила министром аграрной политики экс-председателя профильного комитета, "слугу" Сольского

Об этом сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegramm.



"Николай Сольский назначен министром аграрной политики и продовольствия Украины. За это решение проголосовали 294 народных депутата", - написала она.



До этого министерство возглавлял Роман Лещенко, 24 марта парламент принял его заявление об отставке. Лещенко возглавлял Минагрополитики с декабря 2020 года.



Напомним, посевная в Украине будет проведена на 50 процентов, хлеба хватит для внутреннего потребления. Проблемы с экспортом в аграрном и пищевом секторе, мировой голод может нанести потери населению, 800 миллионов человек зависят от украинских пищевых продуктов.