Рада назначила голосования за отставку Разумкова на 7 октября
Верховная Рада назначила рассмотрение вопроса отставки Дмитрия Разумкова с должности головы ВР на 7 октября
Об этом передает Еспресо.TV.
"Предлагаем вынести на рассмотрение ВР вопрос о включении в повестку дня сессии ВР вопрос об отзыве с должности головы ВРУ Разумкова Дмитрия Александровича. Предлагаем в соответствии с частью 1 статьи 77 регламента Верховной Рады Украины, назначить рассмотрение вопроса об отзыве головы ВРУ с должности на 7 октября ", - заявил председатель партии" СН "Александр Корниенко.
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За проголосовали 246 нардепов.
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- В Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
- Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в монобильшости собрали около 190 подписей за отставку Разумкова, а вопрос его увольнения и назначения нового спикера парламент рассмотрит не раньше 6 октября .
- 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.
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