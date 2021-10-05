Рада назначила голосования за отставку Разумкова на 7 октября

Об этом передает Еспресо.TV.

"Предлагаем вынести на рассмотрение ВР вопрос о включении в повестку дня сессии ВР вопрос об отзыве с должности головы ВРУ Разумкова Дмитрия Александровича. Предлагаем в соответствии с частью 1 статьи 77 регламента Верховной Рады Украины, назначить рассмотрение вопроса об отзыве головы ВРУ с должности на 7 октября ", - заявил председатель партии" СН "Александр Корниенко.



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За проголосовали 246 нардепов.

Голова фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригласил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

В Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в монобильшости собрали около 190 подписей за отставку Разумкова, а вопрос его увольнения и назначения нового спикера парламент рассмотрит не раньше 6 октября .

4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.

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