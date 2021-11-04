Рада назначила экс-замглавы ОПУ Свириденко первым вице-премьером-министром экономики
Верховная Рада назначила бывшего заместителя руководителя Офиса президента Юлию Свириденко первым вице-премьер-министром - министром экономики
Назначение поддержали 256 народных депутатов, передаёт Еспресо.TV.
Напомним, Юлия Свириденко 22 декабря 2020 года была назначена заместителем руководителя Офиса президента.
В сентябре 2019 года Свириденко работала заместителем министра, а с июля 2020 года – первым заместителем министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
До 2008 г. она работала в частном секторе. С 2015 года – на руководящих должностях в Черниговской облгосадминистрации.
- Напомним, 3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики.
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