Рада назначила экс-замглавы ОПУ Свириденко первым вице-премьером-министром экономики

Назначение поддержали 256 народных депутатов, передаёт Еспресо.TV.



Напомним, Юлия Свириденко 22 декабря 2020 года была назначена заместителем руководителя Офиса президента.



В сентябре 2019 года Свириденко работала заместителем министра, а с июля 2020 года – первым заместителем министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.



До 2008 г. она работала в частном секторе. С 2015 года – на руководящих должностях в Черниговской облгосадминистрации.

Напомним, 3 ноября Верховная Рада уволила Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра - министра экономики.

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