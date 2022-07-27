Рада назначила Андрея Костина генеральным прокурором

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За кандидатуру Костина проголосовало 299 народных депутатов.

Ранее нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил в Telegram , что голосов за кандидатуру Костина "более чем достаточно", а также предположил, что следующим главой правового комитета Рады станет юрист, судья, нардеп от "Слуги Народа" Денис Маслов.

Нардеп от фракции "Батькивщина" Михаил Цымбалюк назвал Костина "равноудаленным от всех", отметив, что его уважает президент.

Андрей Костин – народный депутат Верховной Рады от "Слуги Народа". В 1995 году окончил Юридический институт Одесского государственного университета, получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и стал членом Одесской областной коллегии адвокатов. С 14 января 2020 г. является главой комитета ВР по вопросам правовой политики.

17 июля 2022 года Зеленский отстранил Ирину Венедиктову от должности генерального прокурора Украины.

18 июля президент подписал указ о том, что вместо отстраненной от должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой систему органов прокуратуры будет возглавлять ее заместитель Алексей Симоненко. Обязанности генпрокурора будут им выполняться временно.

19 июля за увольнение Ирины Венедиктовой с должности генерального прокурора Украины проголосовала Верховная Рада.

27 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении генеральным прокурором Андрея Костина.

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