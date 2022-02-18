Рада направила запрос Зеленскому о лишении Путина госнаград Украины
Верховная Рада Украины направила президенту депутатский запрос о лишении президента России Владимира Путина предоставленных до 2013 года государственных наград Украины
Известно, что решение было поддержано 265 голосами народных депутатов.
Речь идет о запросе внефракционного народного депутата Оксаны Савчук по принятию мер реагирования с целью лишения Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц государственных наград Украины, которые предоставлены до 2013 года.
При этом, за это решение проголосовал только один депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" – Александр Лукашев.
Кроме того, президенту направили запрос группы депутатов, в частности, депутата от "ЕС" Марии Ионовой о присвоении защитникам международного аэропорта "Донецк" им. Сергея Прокофьева звание Герой Украины (посмертно).
Также президенту был направлен запрос депутата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря о представлении государственной награды контролера контрольно-пропускного пункта ведомственной военизированной охраны ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (Днепр) Веры Лебединец за личные мужество и героизм, проявленные при исполнении служебной обязанности (посмертно).
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