Рада направила запрос Зеленскому о лишении Путина госнаград Украины

Известно, что решение было поддержано 265 голосами народных депутатов.



Речь идет о запросе внефракционного народного депутата Оксаны Савчук по принятию мер реагирования с целью лишения Владимира Путина, Дмитрия Медведева и других лиц государственных наград Украины, которые предоставлены до 2013 года.



При этом, за это решение проголосовал только один депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" – Александр Лукашев.



Кроме того, президенту направили запрос группы депутатов, в частности, депутата от "ЕС" Марии Ионовой о присвоении защитникам международного аэропорта "Донецк" им. Сергея Прокофьева звание Герой Украины (посмертно).



Также президенту был направлен запрос депутата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря о представлении государственной награды контролера контрольно-пропускного пункта ведомственной военизированной охраны ГП "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (Днепр) Веры Лебединец за личные мужество и героизм, проявленные при исполнении служебной обязанности (посмертно).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb