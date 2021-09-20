Рада начнет рассмотрение проекта госбюджета на следующий год 21 сентября, - Разумков

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время заседания согласительного совета, передает Еспресо.TV.



"Во вторник планируется рассмотрение проекта закона "О государственном бюджете на 2022 год". Хотел бы поблагодарить Кабмин - они вовремя, согласно законодательству, 15 сентября внесли этот законопроект в Верховную Раду", - сказал Разумков.



Он выразил надежду, что народные депутаты также смогут вовремя рассмотреть эти важные для государства вопросы.

Напомним, проект государственного бюджета на 2022 год поступил в Верховную Раду 15 сентября 2021 года.