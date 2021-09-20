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Рада начнет рассмотрение проекта госбюджета на следующий год 21 сентября, - Разумков

20 сентября, 2021 понедельник
12:35
Экономика Дмитрий Разумков

Верховная Рада 21 сентября начнет рассмотрение проекта государственного бюджета на 2022 год

Об этом глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время заседания согласительного совета, передает Еспресо.TV.

"Во вторник планируется рассмотрение проекта закона "О государственном бюджете на 2022 год". Хотел бы поблагодарить Кабмин - они вовремя, согласно законодательству, 15 сентября внесли этот законопроект в Верховную Раду", - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что народные депутаты также смогут вовремя рассмотреть эти важные для государства вопросы.

  • Напомним, проект государственного бюджета на 2022 год поступил в Верховную Раду 15 сентября 2021 года.

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Дмитрий Разумков
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