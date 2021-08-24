Рада провела торжественное заседание по случаю Дня Независимости, Зеленский под куполом

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Торжественное заседание парламента посвящено 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины.

На заседании были президент Украины Владимир Зеленский, нардепы первого и последнего созывов, президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также другие высокопоставленные чиновники и зарубежные гости.



Зеленский внес в парламент законопроект о выходной день в новый праздник - День украинской государственности.