Рада провела торжественное заседание по случаю Дня Независимости, Зеленский под куполом
Верховная Рада собралась на торжественное заседание по случаю Дня Независимости Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Торжественное заседание парламента посвящено 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины.
На заседании были президент Украины Владимир Зеленский, нардепы первого и последнего созывов, президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также другие высокопоставленные чиновники и зарубежные гости.
Зеленский внес в парламент законопроект о выходной день в новый праздник - День украинской государственности.
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