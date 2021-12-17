Рада на внеочередном заседании рассмотрит отсрочку введения кассовых аппаратов для плательщиков единого налога

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.



Внеочередное заседание запланировано по завершении очередного пленарного заседания. На заседании будет докладывать председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.



В то же время нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко обнародовал в Telegram распоряжение главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, в котором говорится, что заседание созывают по требованию 155 парламентариев.



"Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады (пройдет сразу после очередного заседания) по требованию 155 народных депутатов! Будем рассматривать законопроект об отсрочке применения кассовых аппаратов (№6376)", - написал Гончаренко.