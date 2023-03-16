Рада на следующей неделе собирается ограничить доступ к судебному реестру и разрешить не производить запись судебных заседаний, - Фонд DEJURE

Об этом сообщил Фонд DEJURE, передает Цензор.НЕТ.

"Под шумок" вчерашних хороших новостей Верховная Рада на следующей неделе собирается принять два вредных законопроекта: №8359, что позволяет не производить запись судебных заседаний, и №7033-д, предусматривающей ограничение доступа к судебному реестру.

Что не так с законопроектом №8359?

Он предусматривает, что во время военного или чрезвычайного положения "при объективной невозможности" полностью фиксировать судебное заседание технически, секретарь записывает лишь существенные моменты рассмотрения дела в протоколе. Это дает нескончаемое место для злоупотребления. Что такое объективная невозможность? Любой судья может трактовать и использовать это по-своему.

Вспомним лишь одно из заседаний по делу по части "пленок Вовка", когда исчез свет только на одном этаже. Или судью Заичко, которая на пленках, опубликованных "Следствием.инфо" рассказывала, как нужно уничтожить запись заседания, чтобы изменить текст решения. Если бы в обоих этих случаях действовали предложенные законопроектом №8359 нормы, судьи бы легко избавились от головной боли, указывая, что "объективно нельзя осуществить запись", и меняли бы текст решения вволю или просто не фиксировали бы противоречивые моменты.

Что не так с законопроектом №7033-д?

Во-первых, предлагается на время действия военного положения предоставить судьям право определять по своему усмотрению, какая информация в решении может не публиковаться по мотивам безопасности, если дело рассматривалось в открытом заседании. Это открывает нескончаемое место для злоупотреблений.

Во-вторых, государство может существенно ограничить возможность украинцев свободно получать информацию, представляющую значительный общественный интерес. В частности, решение по делам о преступлениях против основ нацбезопасности, охране гостайны, неприкосновенности госграниц, призыва и мобилизации, а также порядка несения военной службы предлагается вообще скрыть от общественности на время действия военного положения и год после его окончания (хотя такие решения все еще будут приниматься на открытых заседаниях).

В конце концов, законопроект предлагает не указывать в судебных решениях еще и ряд сведений о, например, объектах критической инфраструктуры. Проблема в том, что перечень таких объектов нестабильный и неполный, а сведения об остальных объектах критической инфраструктуры и так доступны в открытых источниках", - говорится в заявлении.