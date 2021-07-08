Рада на следующей неделе проведет два внеочередных заседания, - Кравчук
Верховная Рада на следующей неделе планирует два внеочередных заседания для рассмотрения законопроектов по экологии и цифровизации
Об этом в комментарии Укринформу рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"На следующей неделе мы планируем два внеочередных заседания - во вторник (13 июля) и четверг (15 июля). Будут законопроекты экологического направления, целый пакет, в том числе направленных против промышленного загрязнения. И пакет законопроектов цифрового комитета - в частности, Дия.City, который касается налогов ", - подчеркнула она.
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